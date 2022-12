Kim in campionato solo una volta non è piaciuto, a Doha quasi sempre

In piena metamorfosi. Le amnesie del difensore – a Napoli viste solo con l’Udinese – sono state numerose a Doha. E non solo nella lezione di samba rimediata con il Brasile. Fin dalla gara d’esordio, con il Ghana nel fase a gironi, il coreano che ha fatto innamorare Napoli è andato per conto suo. A riposo con il Portogallo ma contro il Brasile non basta ad arginare la forza d’attacco di Neymar e compagni. Un problema muscolare come sua attenuante. Certe sue frasi, per qualche ora, hanno lasciato tutti con il fiatone: «Gioco pure se ho uno strappo». Calma, meno male non c’era nulla di serio.

