Jacomuzzi: “Ripartire a gennaio è la prima volta che capita nella storia del calcio”

Possibile sostituto di Osimhen? “Difficile sostituirlo, soprattutto dopo l’incremento del valore di alcuni calciatori impegnati al Mondiale. Ha potenza, forza fisica ed una grande ampiezza di gioco, impossibile trovare caratteristiche simili in altri calciatori. L’unico potrebbe essere Mbappé… Se il Napoli dovesse procedere lungo questa strada, sarebbe appropriato trattenere Victor”. Ripartire a gennaio sarà la sfida più ardua per Spalletti? “Il problema sarà mantenere la concentrazione necessaria a vincere, si torna da una situazione complicata. Tanti azzurri arriveranno dal Mondiale, dopo essere stati sottoposti ad una notevole fatica mentale. Si dovranno valutare tante dinamiche, è la prima volta che capita nella storia del calcio, non c’è nessun termine di paragone. Ma Spalletti sta tenendo sulle spine la forza straordinaria del Napoli”. Commento sull’amichevole con l’Antalyaspor? E sulla condizione fisica di Kvara? “Il potere giornalistico si focalizza sul nord, La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport proteggono le loro squadre. A loro piacerebbe che il campionato fosse più combattuto per dare più spazio a notizie maggiormente clamorose”. Pensieri sulle inseguitrici del Napoli in campionato? “Ognuno vede il calcio come vuole. Il Napoli è ripartito dalla Turchia, alcuni calciatori avevano bisogno di riposare. Il problema, tuttavia, non sarà la forma fisica dei giocatori, ma l’aspetto mentale, il quale sarà ritrovato partita per partita. Spalletti può contare comunque su tante individualità importanti”.