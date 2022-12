GdS – Raspadori, il “jolly” che può dare più soluzioni al Napoli

Il primo test amichevole invernale del Napoli ha avuto esito positivo, ovvero successo per 2-3 contro i padroni di casa dell’Antalyaspor. Tra i protagonisti sicuramente Giacomo “Jack” Raspadori, autore di due gol, un assist e colpito uno dei due pali, l’altro è stato di Simeone. L’ex Sassuolo ha giocato in più zone del campo, una sorta di regista in fase avanzata. Ha difeso quando era necessario, ha attacco al momento giusto e come in occasione del secondo gol, ha ricoperto il ruolo di “falso nueve”. E’ ovvio che l’Antalyaspor, come riporta la Gazzetta dello Sport, non era la riposta a tutte le domande, ma è chiaro che Raspadori è il classico “jolly” che mister Spalletti potrà puntare nel corso della stagione. Se il classe 2000 darà questa disponibilità al servizio della squadra, allora sarà un vantaggio per tutti.

