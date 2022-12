Gazz. dello Sport – Contro l’Antalyaspor c’è un insospettabile tra i peggiori

Il Napoli ieri pomeriggio ha vinto per 2-3 contro l’Antalyaspor, confermando sin da subito di essere una squadra subito sul pezzo. Bene i goleador Raspadori, per lui anche un assist e un palo, anche Politano. Bene anche Kvaratskelia e i classe 2000 Zanoli e Gaetano nella ripresa. Chi invece è apparso ancora lontano dalla migliore condizione è Lobotka. Si proprio il regista slovacco, come riporta la Gazzetta dello Sport, che ha perso un paio di palloni a centrocampo. Per Spalletti ovviamente meglio che succeda ora, così ritroverà la migliore condizioni quando sarà il momento. Il 4 Gennaio c’è l’Inter, perciò c’è ancora tempo per rivedere l’ex Celta Vigo al top della forma.

