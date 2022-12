FOTO – Prima della gara, Elmas si concede ai tifosi dell’Antalyaspor, tra selfie e autografi

Ieri sera il Napoli ha battuto l’Antalyaspor per 3-2 nella prima delle tre amichevoli che giocherà prima del rientro in campionato previsto per il 4 gennaio nella gara contro l’Inter. Prima della gara il centrocampista azzurro Eljif Elmas si è concesso ai tifosi dell’Antalyaspor, tra selfie e autografi, come scrive oggi ilmattino.it.

Factory della Comunicazione

