F. Canè: “Spalletti ha in pugno il Napoli. Dopo la ripresa dipenderà dai calciatori”

Jarbas Faustinho Canè, ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: “Spalletti ha in pugno il Napoli, ma questo è un suo merito, perchè la squadra lo segue e c’è molto del suo lavoro nel primato in campionato. La pausa non rientra nelle abitudini italiane, ricordo che la sosta natalizia era sempre nefasta per il Napoli di Maradona. Ai miei tempi facevamo invece un piccolo ritiro. In ogni caso Spalletti ha l’esperienza per gestire questi aspetti: la ripresa degli azzurri agli stessi ritmi di prima dipende però più dai calciatori che dall’allenatore. Sono fiducioso, considero il Napoli la rivale di se stessa, perchè con grande merito è primo. Se non cede, fisicamente o mentalmente, è destinato a vincere e per come sta giocando è superiore anche al Napoli di Maradona. Il film Napoli speriamo sia a lieto fine… Il mio Brasile? E’ tra i favoriti, gioca bene e ha talento, l’avversario più temibile resta l’Argentina, anche se i miei connazionali potranno incontrarla solo in semifinale”.

