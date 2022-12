ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – V. Battelani (centr. Pomigliano): “L’Inter? Scenderemo in campo con il coltello fra i denti per non avere rimpianti”

Il campionato di serie A femminile, è arrivata alla terza giornata di ritorno, l’ultima del 2022, prima della sosta delle festività natalizie. Il Pomigliano si è risollevata in classifica e si prepara in vista della sfida contro l’Inter che si disputerà a Palma Campania. Ilnapolinline.com ha intervistato la centrocampista delle “pantere” Veronica Battelani.

Sei da pochi mesi al Pomigliano femminile. Qual è il tuo bilancio con il club campano? “Devo essere sincera, quando sono arrivata al Pomigliano, temevo di non riuscire ad integrarmi subito con la squadra. Invece sono stata smentita. Ho trovato un club composto da belle persone ed un gruppo davvero unito e compatto. Sono felice di aver fatto questa scelta e mi auguro di poter ripagare la fiducia dell’intero ambiente”.

Nelle ultime 4 gare avete vinto tre gare e perso di misura contro il Sassuolo. Cos’è cambiato secondo te nelle ultime settimane? “Io credo che la squadra ha trovato la giusta continuità, scendiamo in campo con la giusta determinazione e non molliamo fino alla fine. Siamo contente di questo rendimento e dobbiamo continuare così per poter raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissate”.

Sabato contro la Sampdoria eri l’ex della sfida. Nel momento che sei andata dal dischetto, eri tesa oppure l’esatto opposto? “In un primo momento un pochino ero tesa, ma il tutto è durato un istante. In quel preciso momento, avevo l’obiettivo di trasformare il rigore e per fortuna è andata bene. E’ stato un successo importante, ora pensiamo alla prossima sfida contro l’Inter”.

Infine il prossimo match sarà contro l’Inter di Rita Guarino. Come affronterete una compagine che al di là del momento, ha ottimi elementi in rosa? “Noi sappiamo che affronteremo una squadra che è nei primi posti della classifica e come hai detto tu, ha elementi forti in organico. Noi scenderemo in campo allo stadio di Palma Campania, con il coltello tra i denti, per cercare di ottenere il massimo e soprattutto senza avere rimpianti in vista delle festività natalizie”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

