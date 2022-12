Damiani: “Napoli, da temere forse solo il Milan, per la continuità”

È importante aggiornarsi e sperimentare prima della ripresa del campionato? “Il Napoli è già forte così com’è, ma le amichevoli sono ugualmente un buon test. Inutile fare prostici attualmente, è ancora presto per esprimere un parere. Molti calciatori torneranno anche dal Mondiale, sarà necessario conoscere la loro condizione. Spero in un campionato interessante e ricco di emozioni”. Tra le inseguitrici il Napoli quale deve temere maggiormente? “Forse il Milan per la sua continuità, è una squadra che può far bene e competere con gli azzurri. Ma il Napoli resta la favorita per la vittoria finale”. Juve distratta in questo periodo? “La squadra sta un po’ meglio rispetto ad inizio stagione, sta lottando per il vertice. Ma è distante dal Napoli e non credo possa partecipare alla lotta scudetto. Dispiace per la situazione difficile vissuta dalla squadra, credo che i calciatori non si lasceranno influenzare dalle vicende extra-calcistiche”.