C. Gautieri (All.): “Per il Napoli sarà fondamentale il mese di Gennaio”

Carmine Gautieri, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: “La sosta è un inedito assoluto per il calcio, ma Spalletti ha già gestito le pause invernali in Russia e quindi è una garanzia in tal senso. Certo il Napoli stava andando a mille all’ora e c’è la curiosità di tutti nel capire cosa accadrà in serie A alla ripresa del campionato. La speranza è che la squadra stia sempre bene dal punto di vista fisico, perchè in quanto a identità tattica non ci sono dubbi. Ho visto diverse partite di serie A e molte squadre non hanno un senso, un’idea di gioco e sono, sotto questa visuale, molto distanti dal Napoli di Spalletti. Per gli azzurri sarà decisivo gennaio: passare indenni questo mese significherebbe molto. L’anti-Napoli è il Milan, ma forse anche la Juventus. Il Mondiale? Vedo favorito il Brasile, che ha una sua identità oltre al talento pazzesco”.

