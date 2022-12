APPROFONDIMENTO – Alla scoperta del Crystal Palace. Sfida all’icona francese Vieira

Il Napoli, dopo aver battuto i padroni di casa dell’Antalyaspor, si preparerà in vista del secondo ed ultimo test in Turchia, stavolta sarà contro il Crystal Palace. La compagine della Premier League è allenata da un’icona del calcio francese Patrick Vieira. Club fondato nel 1905, veste la maglia rossoblù a strisce oblique ed attualmente in classifica è all’undicesimo posto in graduatoria. Nelle due amichevoli ha ottenuto due pareggi: 0-0 contro il Botafogo e ieri 2-2 contro il Trabzonspor dell’ex azzurro Hamsik. Tra i giocatori da tenere d’occhio sono sicuramente gli attaccanti Zaha e Mateta, quest’ultimo autore del pareggio contro la compagine turca. A centrocampo c’è l’esperto e capitano della squadra Milivojevic. In difesa invece Nathan Ferguson mentre in porta lo spagnolo Guaita. Una compagine forte fisicamente e che punta molto sull’imprevedibilità dei suoi attaccanti. Per il Napoli sarà un altro test, come dice il suo allenatore per mettere altra benzina nelle gambe e puntare sulla crescita di condizione, in vista poi del ritorno al campionato. Domenica alle ore 16,00 si giocherà al Regnum Carya.

Factory della Comunicazione

A cura di Alessandro Sacco