Antalya – A fine partita, per Spalletti, la sorpresa Montella

Dopo l’amichevole di ieri ed i suoi “esperimenti”, Raspadori sulla trequarti e l’occasione di mettersi in mostra per alcuni ragazzi, la sorpresa della per Luciano Spalletti è stata Vincenzo Montella. L’ allenatore napoletano è andato a vedere il Napoli in Turchia, dove lavora. L’ex aeroplanino, allenato da Spalletti alla Roma, era allo stadio di Antalya e ha incontrato il tecnico toscano al termine del match. Spalletti l’ha anche citato in conferenza: «In Turchia c’è un calcio di livello. Ce lo dicono gli allenatori italiani che sono qui. Farioli, Pirlo, Montella sono arrivati qua perché sapevano di poter trovare un livello di gioco alto. Montella è venuto a trovarmi e mi ha parlato benissimo del calcio turco» le parole del toscano al termine della gara.

