AMICHEVOLE PRIMAVERA – Il Napoli batte di misura il Matese

Il campionato Primavera 1 è fermo per le festività natalizie, ma certo non le squadre, per tornare al meglio in vista del 2023. Il Napoli di Frustalupi è sceso in campo per un test amichevole contro il Matese. Erano assenti Marchisano, Barba, Hysaj, Iaccarino, Spavone e il classe 2005 Russo, sono in Turchia ad allenarsi con la prima squadra. Per la cronaca gli azzurrini hanno vinto per 1-0, decide dal dischetto la rete di Alastuey. Alla ripresa del campionato il Napoli affronterà al “Vismara” il Milan dell’ex calciatore degli azzurri Ignazio Abate.

