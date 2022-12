Zazzaroni: “Mondiale senza campioni, Messi gioca da fermo. Adani? è fatto così”

Ivan Zazzaroni, direttore de “Il Corriere dello Sport”, ha parlato ai microfoni di “Santo Catenaccio“, podcast condotto da Alberto Caccia e Michelangelo Freda. Queste alcune sue dichiarazioni:

“Sto vedendo il Mondiale che mi aspettavo, non di un grandissimo spettacolo ma sono le uniche partite che ci sono e quindi ci accontentiamo. Il livello è calato tantissimo di qualità, stiamo ancora a vedere Ronaldo e Messi giocare ma grazie a Dio c’è Mbappé che ci fa vedere qualcosa di nuovo. Mancano i campioni, stanno progressivamente scomparendo. Quattro anni fa c’erano questi di oggi ma più giovani, nel 2006 e nel 2010 avevi molte squadre con tanti campioni. Bisogna accontentarsi. Il tutto è dovuto al sistema fallimentare di questi ultimi anni.

In ogni caso il fuoriclasse, tipo Haaland e Mbappe, lo avrai sempre in maniera ciclica naturale ma quello che ti manca oggi sono i giocatori che migliorano la qualità della squadra. Abbiamo dei giovani interessanti ma nulla più. Esempio: se gente come Ansu Fati e Musiala avesse giocato con gli Xavi e gli Iniesta avremmo dei calciatori a lungo andare superiori.

Oggi il denaro è deprimente – continua Zazzaroni – bastano poche partite per diventare fenomeno quando fenomeno non sei. Poi in questo Mondiale abbiamo accompagnato qualche addio come Cavani e Suarez, lo stesso Pepe: se a 40 anni ancora gioca vuol dire molto.

Mi sono posto qualche domanda su alcuni calciatori in voga oggi: De Bruyne e Foden 15-20 anni dove avrebbero giocato?

Le Nazionali? sono notevolmente superiori rispetto ai club, è chiaro che sono la sintesi di una nazionalità, al limite di qualche oriundo ma oggi non possono essere superiori ad un top club tipo il City. Un tempo una Nazionale, penso soprattutto alla nostra, era la selezione dei migliori perchè i migliori giocavano coi migliori. Oggi non più.

I CT? Vedo allenatori improvvisati, pochissimi sono allenatori veri, hanno pochissimo tempo per preparare tattica e conoscenza con le selezioni. L’organizzazione tattica è aumentata perchè è cresciuto il livello di conoscenza sul piano tattico ma per il resto nulla più. Basta guardare l’Argentina: c’è un fenomeno che cammina per 80 minuti, anzi non cammina ma guarda la partita, poi si sveglia e decide di fare risultato in due-tre tocchi.

Fifa screditata da questi Campionati del mondo? Alla Fifa non importa di uscire screditata da questi mondiali, è una dittatura che cerca il consenso solo sul piano economico e finanziario. Storicamente le dittature finiscono ma ad oggi Infantino è l’unico candidato quindi non c’è speranza: quando riesci a convergere su te stesso un numero di voti sufficiente puoi permetterti di fare quello che ha fatto lui e quelli che precedentemente c’erano prima di lui. Queste sono dittature che macinano denaro seppur criticate. Il Qatar? quando finirà questo Mondiale si dimenticherà il Mondiale.

Adani? Quando ingaggi Lele sai quello che prendi e quindi devi prendere tutto il pacchetto. La televisione e il consenso fanno male, il tipo di agitazione che ha è una ricerca di personalismo e ricerca incredibile di consenso, anche se lui dice che non è così. Se lo conosci lo eviti o viceversa.

Come conoscenza Adani è superiore a molti altri commentatori improvvisati che ci raccontano il nulla, però attenzione – specifica Zazzaroni – conoscenza non vuol dire competenza. Se riuscisse a gestire questa conoscenza in maniera diversa probabilmente sarebbe fra i migliori ma purtroppo è fatto così.

Cassano? ci conosciamo da vent’anni, ha delle idee spesso condivisibili che potrebbe lavorare bene ma purtroppo a volte si riduce un po’ a macchietta e questo gli fa male. Ogni tanto qualche ragionamento in maniera più “urbana” non gli farebbe male, dovrebbe essere più misurato magari una/due volte prima dei pasti”.

ASCOLTA QUI L’INTERA PUNTATA DI SANTO CATENACCIO.