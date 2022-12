Vettosi (Esp. finanza): “Le perdite economiche del Napoli di questi anni non mi spaventano”

L’esperto di finanza Fabrizio Vettosi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Io non sono molto favorevole ai profili di ex calciatori che diventano dirigenti ma credo che Hamsik potrebbe essere un ottimo club manager, cioè quella figura di collegamento tra l’azienda e l’area tecnica. Le perdite economiche del Napoli di questi anni non mi spaventano. Quest’anno mi aspettavo un valore leggermente più alto, circa 140 milioni, e con un risultato netto negativo intorno ai 65 milioni. Il problema è la perdita inattesa piuttosto che quella attesa. A me preoccupa molto quando non si prende coscienza della perdita. Quella attuale è quasi voluta ed aspettata perché De Laurentiis è da due anni che sta ponendo in essere delle strategie di ristrutturazione, di ridefinizione degli equilibri economico/finanziari dell’azienda».

