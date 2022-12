UFFICIALE – Sampdoria-Como Women si giocherà al “L. Ferraris”

Domenica alle ore 12,30 per la Sampdoria Women è una giornata storica. Infatti la squadra di Cincotta giocherà contro il Como di de la Fuente per la prima volta al “Luigi Ferraris”, stadio delle compagini maschili. Per le blucerchiate è una gara dove bisognerà staccarsi dalla zona retrocessione e serviranno i tre punti. Le parole del presidente Marco Lanna: «Si tratta di un evento speciale per il nostro club e ci auguriamo di poterlo condividere con tanti sampdoriani. Con la Serie A maschile ferma per il Mondiale, il match di domenica sarà l’unico che una squadra blucerchiata professionistica disputerà a Genova. Per questo ci aspettiamo che i tifosi vengano allo stadio a sostenere le nostre ragazze per spingerle alla vittoria». L’unico settore per il pubblico sarà il primo anello dei Distinti e l’ingresso sarà gratuito.

Factory della Comunicazione

La Redazione