SSCN, il commento: “Jack, una doppietta che brilla di luce propria”

Il Napoli batte l’Antalyaspor per 3-2 e vince la prima amichevole in Turchia al Winter Football Series. In copertina ci va Raspadori a segno con una doppietta che brilla di luce propria. Jack mostra tutta la sua sensibilità tecnica accarezzando il pallone prima con un destro che, dopo neppure 10’ minuti, si incastra tra palo e traversa, e poi all’ora di gioco con il medesimo colpo che bacia l’angolo basso. Due chicche che fanno la gioia dei puristi della balistica. In mezzo c’è il gol di Politano che in controtempo la mette di sinistro entrando in area da destra. Per il resto gli azzurri comandano il gioco dando dimostrazione di aver riallacciato subito il filo del palleggio e della autorevolezza. Spalletti nella seconda parte dà spazio anche ai ragazzi della Primavera che si distinguono con personalità. Adesso si prosegue la preparazione in Turchia che culminerà domenica contro il Crystal Palace per la seconda sfida del Winter Football Series.

il commento della SSCN