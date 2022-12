SSCN, Antalyaspor/Napoli: la fotogallery del match

Il Napoli ritorna in campo e lo fa in Turchia. L’amichevole è in casa dell’Antalyaspor e termina con la vittoria degli azzurri di mister Spalletti per 3-2. In gol per i partenopei Raspadori, autore di una doppietta e Politano. Per i turchi hanno accorciato Mehmedi e Ozmert. La SSCN, attraverso il proprio account twitter, posta alcuni scatti del match:

