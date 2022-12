Spalletti: “Nessuno vuole andar via da Napoli, da lei si trae forza”

Vedi Napoli e poi… non vuoi più andar via. Lo dice pure Spalletti, magari è anche un messaggio per il suo futuro, per il contratto. Vedi Napoli e… «Nessuno vuole andar via da questa città e da questa squadra, c’è un amore unico che si respira a Napoli», racconta da Antalya il tecnico di Certaldo. Lo ha capito vedendo le lacrime di Koulibaly, lo ha capito leggendo i post di Mertens, lo ha capito vedendo la malinconia di Insigne. Vedi Napoli e… pure se ora sei in Turchia non riesce a dimenticare. «Questo amore e questa passione dei tifosi travolgono tutto e tutti». Non sono parole banali, ormai Spalletti non ha bisogno più di farsi voler bene. Perché ha davvero tutti dalla sua parte. Dopo 25 giorni il Napoli torna a giocare una partita, contro l’Antalyaspor, nello stadio dei padroni di casa (in campo alle 18,45 ora italiana e sarà visibile su Dazn oppure su Sky Sport in pay-per-view al costo di 9,99 euro). Spalletti racconta il momento: «Squadre come la nostra hanno l’opportunità di lavorare in modo più dettagliato in questa sosta – dice dal ritiro di Antalya – Ovvio che non è possibile andare sempre fortissimo per tutta la stagione. E questa pausa ci dà la possibilità di lavorare sui dettagli. Siamo molto contenti della forma che abbiamo raggiunto. Sarà un grande vantaggio per una squadra come la nostra poter lavorare e mantenere le nostre prestazioni in questo periodo. Abbiamo iniziato molto bene la stagione». Certo, bisognerà vedere se qualche ingranaggio si è arrugginito in questo mesetto che separa dall’ultima gara con l’Udinese. Spalletti parla del feeling con Kim ed esalta la tifoseria azzurra: «A Napoli, prendiamo la nostra forza dalla nostra città. Nessuno che viene e vive a Napoli vuole andarsene. Come club, abbiamo il potere di tenere tutti i giocatori che abbiamo finché vogliamo».

Il Mattino