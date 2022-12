Spagna eliminata, è festa marocchina in tutta Europa

La festa è partita da un’agenzia di scommesse, nei pressi della chiesa di San Giovanni a Carbonara. Un maxischermo aveva calamitato diversi tifosi marocchini e dopo i rigori c’è stata la grande festa anche a Napoli. Fuochi d’artificio, bandiere, caroselli. Scene uguali nel resto d’Italia, da Roma a Milano e Torino, e in tutta Europa, con le migliaia di marocchini emigrati che hanno esultato per la storica vittoria contro la Spagna. Ovunque fumogeni, petardi e bandiere rosse con la stella. Marocchini in strada anche a Parigi, sugli Champs Elysees, e a Amiens, sempre in Francia. Le maggiori criticità in Italia sono avvenute a Milano e Torino, per grossi problemi al traffico, ma non si sono registrati incidenti. E anche Re Mohammed VI del Marocco si è congratulato con la squadra. Il sovrano ha telefonato all’allenatore della nazionale, Walid Regragui, per porgere «le sincere congratulazioni ai giocatori e allo staff tecnico e all’amministrazione che hanno dato il meglio di sé».

