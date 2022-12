Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a TeleA e ha parlato del possibile futuro da dirigente di Marek Hamsik.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Hamsik? Ipotizzare un ruolo in società è prematuro. Per quel che conoscono, per ora non lo vedo dirigente. In futuro non lo so, non so se vorrà fare l’allenatore o l’osservatore. Di sicuro è un ragazzo positivo, straordinario, lo conosco, ci ho giocato insieme, ma è presto per parlare di futuro”.