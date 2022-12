Schwoch: “Barvo il Napoli a puntare su Osimhen, CR7 non è ben voluto dai compagni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli: “Quando sei davanti, le altre aspettano sempre che ti vada male. Devono essere bravi quelli del Napoli a smentire tutti e a migliorare ulteriormente. Dobbiamo cercare di alzare i ritmi o quantomeno tenere quelli mostrati finora. Meglio Osimhen che Ronaldo? CR7 è arrivato nel momento della sua discesa, fisicamente ha cominciato anche a non stare al massimo. Poi è una prima donna, uno che bada prima ai risultati personali che a quelli di squadra. Non è mai stato uno ben voluto dai suoi compagni di squadra. Il Napoli ha fatto una scelta giustissima nel continuare a puntare su Osimhen. Raspadori? Le parole di Immobile sono lodevoli, ma piano coi paragoni: Ciro è uno dei migliori bomber della storia recente del nostro campionato. Di certo Raspadori ha margini di crescita senza limiti. Le amichevoli? Saranno cruciali per impostare la ripresa contro l’Inter, mi aspetto che ci sia l’intensità giusta sin dal primo minuto di gioco. Lukaku e gli errori con la Croazia? Il Napoli lo troverà affamatissimo, avrei preferito segnasse almeno un gol al Mondiale… E’ uno che può spostare le partite da solo, avrà grande voglia di rivalsa“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com