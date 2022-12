R. Cucchi: “Le insidie alla ripresa saranno tante, il Napoli può correre un rischio”

A “1 Football Club“, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Riccardo Cucchi, noto giornalista RAI, e ha parlato anche del Napoli di Spalletti.

“Alla ripresa della Serie A, quale sarà l’andamento di Napoli e Lazio? “Sono tante le insidie dopo una pausa così lunga, sarà necessario capire come le squadre scenderanno in campo e in quale condizione si troveranno i calciatori. Credo che la squadra azzurra abbia disputato una prima parte di stagione incredibile, tornare in campo con la stessa condizione precedente non sarà semplice. Magari, invece, per la Lazio la pausa può aver inciso in modo positivo, ma naturalmente questa sosta avrà influenzato tutte le squadre in modo differente”.