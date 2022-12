Prof. Sica sul caso Juve: «Quello che sta emergendo non si risolve con un’ammenda»

Il professor Salvatore Sica, esperto di giustizia sportiva ed ex membro della Corte d’Appello Figc, ha parlato del caso Juve al Corriere dello Sport.

«Commentiamo fatti da riflessi giornalistici. Quindi potrebbe esserci molto di più di quanto appare o magari meno». E ancora: «Se i fatti emersi dalle intercettazioni corrispondono al vero, ed è logico credere che sia così, non c’è dubbio che la giustizia sportiva si attiverà». «Molti si concentrano solo sull’illecito amministrativo, ma anche ai sensi dell’articolo 4.1 del codice di giustizia sportiva quello che sta emergendo non si risolverebbe con una semplice ammenda». Sica, tra i massimi esperti di diritto dello sport nonché docente ordinario di diritto privato presso l’Università di Salerno, conosce bene la materia avendola trattata da componente della Corte d’Appello della Federcalcio.

Si discute molto sugli accordi privati siglati dalla Juve.

«La presenza di accordi riservati all’interno della società, tra la società e altre società, tra le società e i calciatori, addirittura consacrati in accordi scritti non depositati in sede federale, hanno tutti una rilevanza molteplice. Può essere invocato l’articolo 4.1 che cita i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto» .