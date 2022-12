Per Simone Inzaghi non è ancora finita per lo Scudetto: “C’è spazio per tutti”

Gli 11 punti di distanza saranno tanti, ma non è ancora finita a sentire il tecnico interista Inzaghi tornato a parlare ieri dopo 23 giorni di riposo e silenzio: «Il campionato ha detto che dal Milan in giù ci sono 4-5 squadre che si sono equivalse, mentre il Napoli è stato straordinario. Ma mancano ancora 23 gare alla fine, c’è spazio per tutti: vincere lo scudetto è un augurio e una speranza. Abbiamo, però, visto che 10 vittorie in 15 partite non bastano: dobbiamo alzare la media, abbiamo un piano con lo staff per essere subito pronti a gennaio». Fonte: Gasport