Oggi, Pogba, rivede il campo: ha cerchiato la data del 13 gennaio

Ieri la Juventus si è radunata alla Continassa. Fari puntati su Paul Pogba, rientrato da Miami e subito presente al centro sportivo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il francese ieri, insieme a Cuadrado, ha lavorato in palestra ma già da oggi toccherà nuovamente il campo, seppur in modo differenziato. Per il quotidiano, infatti, Pogba non si aggregherà ai compagni prima di una quindicina di giorni. La speranza è quella di tornare in panchina alla ripresa con la Cremonese, con l’obiettivo magari della prima da titolare in maglia Juventus nel big match contro il Napoli del 13 gennaio.

