Neri Parenti, regista: “Se ADL può vincere lo scudetto? Se dico qualcosa poi mi ammazza”

Il regista, tifoso viola, e amico di Aurelio De Laurentiis, Neri Parenti, è stato premiato a Firenze all’evento ‘Col viola nel cuore’, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua Fiorentina, e sul suo amico presidente del Napoli. “La squadra di adesso mi piace anche se mi appassionava di più quella di Hamrin o dei Cecchi Gori. Un film sulla Fiorentina? Non mi è mai venuto in mente di farlo, i film sul calcio sono bruttissimi. Le partite di calcio fatte dagli attori sono terribili. In ‘Fuga per la vittoria’ non a caso gli attori erano tutti calciatori professionisti“.

Poi, visto il suo grande legame con Aurelio De Laurentiis, ha detto: “Ultimamente non l’ho sentito. Se può vincere lo scudetto? Alt (ride, ndr), non mi faccia questa domanda perchè se dico qualcosa poi mi ammazza… Per carità“.