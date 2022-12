Napoli, occhi puntati su Ilic, ma la formula chiesta dai partenopei non piace al Verona

Il mercato invernale del Napoli dovrebbe essere minimo data la rosa esistente, ma la dirigenza azzurra che si occupa di monitorare nuovi possibili arrivi non è mai a riposo. Oggi il Corriere di Verona scrive circa l’interesse del club partenopeo per il centrocampista del Verona Ivan Ilic. “Sono rientrati (e, con loro, Martin Hongla e Ajdin Hrustic, dopo gli impegni con il Camerun e l’Australia), Darko Lazovic e Ivan Ilic, che hanno salutato un campionato Mondiale in cui hanno avuto poco spazio, impiegati poco e usciti nel girone eliminatorio con la Serbia, superata da Brasile e Svizzera”.

“E in queste settimane per entrambi ci sono richieste di mercato. In particolare per Ilic, che piace molto al Napoli ed è seguito già dall’estate dalla Lazio. Il Verona valuta il suo cartellino 25 milioni. Il Napoli lo vorrebbe in prestito, formula che non viene presa in considerazione dall’Hellas”.