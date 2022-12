Napoli-Lobotka, ecco quando sarà ufficializzato il rinnovo

Oggi primo test amichevole in terra turca contro l’Antalyaspor per il Napoli, per ritrovare benzina nelle gambe, in vista anche del ritorno in campionato il 4 Gennaio contro l’Inter al “G. Meazza”. Nel frattempo si pensa ai rinnovi e per Lobotka ormai ci siamo. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista slovacco ha praticamente detto di sì, rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028. L’annuncio dovrebbe arrivare prima di Natale per chiudere a doppia mandata il centrocampo.

