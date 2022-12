L’ospedale Einstein di San Paolo ha diffuso il terzo comunicato sulle condizioni di Pelé, ricoverato dal 29 novembre: “È migliorato nel suo stato generale, specialmente per quanto riguarda l’infezione respiratoria. Rimane in un reparto comune, con i segnali vitali stabili, cosciente e senza nuove complicazioni“. Pelé è in cura per un tumore al colon, diagnosticato nel settembre 2021.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gasport