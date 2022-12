Trombetti: “Marek Hamsik sarebbe il dirigente ideale ed anche un eccellente testimonial della città”

Il professore Guido Trombetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Marek Hamsik sarebbe il dirigente ideale ed anche un eccellente testimonial della città. Per De Laurentiis sarebbe un grande affare. I napoletani sono ansiosi di rituffarsi nel tifo calcistico e non vedono l’ora che il campionato riprenda. Questi Mondiali organizzati così sono stati una iattura. Anche se la mia speranza è che questa sosta, con il richiamo di preparazione che Spalletti ha accuratamente organizzato, possa restituirci un Napoli in forma come quello visto fino all’ultima giornata. Per me il Napoli attuale ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Poi, ovviamente, il campo è giudice supremo e ogni partita sarà una finale. Sulla questione Juventus il presidente De Laurentiis fa bene a non parlare perché fare come i cani che azzannano le carogne non sta bene. Dovranno essere i giudici a stabilire se ci sono comportamenti penalmente rilevanti o meno. Certo se tutto fosse vero, sarebbe un grandissimo scandalo. Per quanto riguarda il mercato io non toccherei niente. Se Demme volesse andar via lo si lasciasse andare».

Factory della Comunicazione