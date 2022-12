LIVE AMICHEVOLE – Antalyaspor-Napoli, stasera debutterà la nuova maglia

Premere f5 per gli aggiornamenti

Factory della Comunicazione

Il Napoli stasera debutterà con la nuova maglia, con al centro la renna. Ecco il twitter del club azzurro.

Questo pomeriggio(Ore 18,45) al Corendon Airlines Park, si disputerà l’amichevole tra i padroni di casa allenati da Nuri Sahim e il Napoli. La squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti, cercherà di provare gli schemi fatti durante gli allenamenti, in vista anche del ritorno in campionato il 4 Gennaio contro l’Inter al “G. Meazza”. Out, oltre ai 5 Nazionali dei Mondiali in Qatar, mancheranno per infortunio Sirigu e Rrahamani. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione