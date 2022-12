L. Spalletti: “Pausa che ci servirà per lavorare sui dettagli. Kim? Era quello che volevamo”

Il Napoli questo pomeriggio alle ore 18,45 affronterà i padroni di casa dell’Antalyaspor, primo test per ritrovare la forma migliore in vista del campionato. Ieri pomeriggio ai media turchi le parole di mister Spalletti. «Elmas è la luce dei miei occhi: pressa, corre, vuole migliorare e ti può far vincere una partita giocando dieci minuti. La pausa offre l’opportunità di lavorare sui dettagli: per una squadra come la nostra sarà un grande vantaggio poter lavorare e mantenere le nostre prestazioni in questo periodo. Abbiamo iniziato molto bene la stagione e mi congratulo con tutti: faremo del nostro meglio per continuare così. Kim? Dopo la partenza di Koulibaly serviva un grande calciatore e quando ho visto MinJae ho capito che grande campione fosse arrivato. Infine la Turchia. Un giorno mi piacerebbe allenare in questo Paese. Ora ci sono Montella, Pirlo e Farioli che è un mio amico». La gara si potrà vedere su Dazn e canale 251 di Sky attraverso la pay per wiew.

