Giovanni Simeone: “Un nostro calo? Ci vorrà cazzimma e stancare gli altri da questo pensiero”

Questo pomeriggio il Napoli affronterà alle ore 18,45 l’Antalyaspor, primo test amichevole in Turchia. Mancheranno i 5 Nazionali che hanno giocato i Mondiali e gli infortunati Sirigu e Rrahmani. Ai microfoni di Sky le parole dell’attaccante degli azzurri Giovanni Simeone: “Tra mondiali e la sosta ci siamo riposati per due settimane, ma la nostra testa è sempre stata rivolta verso il Napoli per proseguire a fare bene. Le rivali? E’ logico che noi che siamo primi, gli altri auspicano un nostro calo. Il nostro compito e fare l’esatto contrario e far stancare tutti su questo pensiero. Come dite voi ci vorrà un po’ di cazzimma. Sulle nostre avversarie c’è il Milan ma anche le altre che possono dare il massimo fino alla fine”.

La Redazione