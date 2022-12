GdS – Spalletti “riabbraccia” Kvara. Oggi test amichevole per il georgiano in attesa del ritorno in campionato

Dopo un mese di stop, causa la lombalgia, Kvaratskelia tornerà a calcare il terreno di gioco, questo pomeriggio alle ore 18,45 contro l’Antalyaspor. Il georgiano non vede l’ora di tornare ai suoi livelli, perciò questi test amichevoli potranno dare le risposte adeguate a mister Spalletti. Il mese di Gennaio già sarà importante, visto le sfide contro l’Inter, la Juventus e la Roma, senza dimenticare nel mezzo Sampdoria e il derby contro la Salernitana. Ovviamente i tifosi, secondo la Gazzetta dello Sport, attendono il rientro del calciatore ex Dinamo Batumi, perchè i suoi strappi e gli assist per Osimhen, possono essere decisivi per restare in cima alla classifica. Appunto Kvara ha voglia di giocare le gare amichevoli e avere le risposte di un recupero che per la piazza e il tecnico di Certaldo vorrebbero avere in campo.

