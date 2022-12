FOTO – Osimhen in visita allo Charleroi: “Che bello potervi ritrovare”

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, non dimentica da dove è partito, e ieri ha fatto visita al club in cui ha giocato nella stagione 2018-19 prima di approdare al Wolfsburg e poi al Lille, lo Charleroi, come scrive oggi ilmattino.it. La squadra belga è in ritiro a pochi chilometri di distanza dal Regnum Carya, che ospita il Napoli a Antalya in Tuchia. «Che bello potervi ritrovare e ritrovare la squadra. Grazie per il tifo che sempre mi riservate, siete la mia seconda casa. Vi auguro il meglio per questa seconda parte di stagione» le parole dell’attaccante azzurro.

