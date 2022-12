Elijf Elmas: “Guler? E’ forte ed ha colpi da grande squadra. A Gennaio per riprendere il cammino”

Ha giocato, come Kim Minjae, nel Fenerbache e questo pomeriggio comporrà il centrocampo assieme a Lobotka e Ndombele nel test amichevole contro l’Antalyaspor. Si tratta di Elijf Elmas che ha parlato ieri attraverso canali turchi. «Possiamo e vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia dello scudetto. Abbiamo grandi obiettivi: finora siamo andati molto bene ma dobbiamo guardare avanti senza fermarci. Anche in coppa. Sarebbe meraviglioso se assieme a Kim vincessimo lo scudetto. Finora abbiamo dato spettacolo ma vogliamo fare ancora meglio sia in campionato sia in Europa. Guler? Mi piace molto e i vecchi amici mi parlano benissimo di lui. Lo paragonerei a Ozil: gli auguro di arrivare al Real o al Barça, però mi piacerebbe giocare con lui nel Napoli».

Factory della Comunicazione

La Redazione