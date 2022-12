Dal Belgio – Per Buchanan “pronta” un’asta in serie A

Il Napoli lo monitora da un po’, non certo adesso che si è messo in luce ai Mondiali, indossando la maglia del Canada. Tajon Buchanan, esterno classe ’99 che gioca con il Bruges, è tenuto sotto la lente d’ingrandimento da diversi club. Dal Belgio oggi arrivano conferme. Su di lui ci sarebbe la Juventus, stando ad indiscrezioni riportate da “Voetbalnieuws.be”, ma il club bianconero non sarebbe, come detto, da solo. Su Buchanan, infatti, ci sarebbero anche Milan e Napoli, pronti a dare il via ad una vera e propria asta per l’acquisto della punta, che ha un valore di mercato di 12 milioni di euro circa.