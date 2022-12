AMICHEVOLE – Antalyaspor-Napoli, le probabili scelte di Sahin e Spalletti

Questo pomeriggio si giocherà all’Antalyaspor Stadium, fischio d’inizio ore 18,45 la gara amichevole tra la squadra turca e il Napoli. Per gli azzurri è l’occasione di mettere minuti nelle gambe, in vista della ripresa del campionato, quando il 4 Gennaio ci sarà la trasferta contro l’Inter. Per la compagine dell’Antalyaspor, su Wright in attacco, mentre a centrocampo Nakajima e Fernando. In casa partenopea c’è attesa per il rientro di Kvaratskelia dopo un mese di stop, attacco completato da Osimhen e Politano. Out invece per infortunio Sirigu e Rrahmani, assenti anche i Nazionali che hanno giocato i Mondiali.

Antalyaspor (4-5-1): Uysal; Balci, Sari, Luyindama, Kudryashov, Vural; Nakajima, Fernando, Akyol, Larsson; Wright. All. Sahin.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

La Redazione