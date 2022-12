AMICHEVOLE – Antalyaspor-Napoli 2-3, i top e i flop della squadra azzurra

Questa sera il Napoli ha affrontato nel primo test amichevole l’Antalyaspor, per arrivare al meglio per il ritorno del campionato. Partenza degli azzurri positiva, dove Raspadori recupera palla e batte a giro il portiere dei turchi. Passano pochi minuti ed arriva il raddoppio, tiro di Politano e stavolta male l’estremo difensore di casa. I partenopei colgono anche un palo, con Raspadori. Ad inizio ripresa cambi per Spalletti che passa alla difesa a 3. L’Antalyaspor accorcia le distanze con Mehmedi che su assist di Luis Andriano, batte Meret. Il Napoli però ristabilisce le distanze, assist di Ndombele e gol di Raspadori. Da segnalare il palo di Simeone su assist di Zerbin e nel finale la seconda rete dei turchi con Ozmert su punzione, non bene il neo entrato Marfella. Esordio per ben 4 ragazzi della Primavera: Hysaj, Barba, Marchisano, Spavone. Domenica secondo test, stavolta alle ore 16,00 contro il Crystal Palace. Ecco le nostre pagelle.

Factory della Comunicazione

Top

Zanoli 6,5 – Questa sera il Napoli era in emergenza in difesa, viste le assenze e Spalletti si è affidato sul classe 2000 nativo di Carpi. Bene in fase di spinta, ma ha convinto in difesa dove ha coperto al meglio le azioni avversarie.

Ostigard 6 – Il difensore norvegese, se si esclude una sola sbavatura, è apparso come sempre attento, anche nel gioco aereo. Bene senza eccessivi affanni ed esce nel finale.

Ndombele 6,5 – Fisico asciutto, rispetto ai mesi scorsi, ma soprattutto entra nella ripresa con il piglio giusto. Sfiora la rete, poi fornisce l’assist per la rete di Raspadori e da una mano in difesa. Calciatore che darà il suo contributo.

Gaetano 6,5 – Il classe 2000 di Cimitile entra al meglio, chiude, difende e quando può spinge. Sfiora la rete per ben due volte. Insomma fa bene i suoi compiti.

Raspadori 7,5 – L’ex Sassuolo è stato provato prima da trequartista e poi nella ripresa da esterno. Risultato? Due gol, un assist ed un palo, oltre ad un passaggio per Nodmbele. Giocatore per il quale Spalletti non vuole fare a meno e sarà fondamentale.

Politano 6,5 – Segna, anche se c’è l’errore del portiere, ma quello che conferma è la duttilità tattica. Chiude come vuole il mister. Fa venire i brividi per un infortunio, ma per fortuna nulla di serio.

Kvaratskelia 6 – Il georgiano non è ancora al 100%, però come sempre spinge e si fa vedere. Le amichevoli servono per fargli ritrovare la forma migliore possibile.

Flop

Marfella 5,5 – Entra al posto di Meret e nel finale prende gol su punizione, dove poteva fare certamente di più.

Lobotka 5,5 – Lo slovacco è raro che fa parte dei meno positivi, ma stasera ha sofferto forse una condizione che non è ancora al massimo. Un paio di sbavature, non da lui. Col tempo tornerà ad essere il metronomo del centrocampo.

A cura di Alessandro Sacco