Al-Khelaifi provoca Juve Barça e Real: “No alla Superlega”

«Non vi piace la Champions League? Non giocatela…». Non usa giri di parole, Nasser Al-Khelaïfi, che attacca nuovamente i fautori del progetto SuperLega. «A Juve , Barcellona e Real chiedo “ c osa volete?” . Non vi piace la Champions come è ora? E allora non giocatela » ha detto a Sky Sports Uk, il presidente del P sg e dell’Eca. «Se a me non piace una cosa semplicemente non la faccio . Lo sport deve essere così, non deve essere la vetrina per nessun politico. Io non sono un politico e non mi interessa farlo e sono orgoglioso di quanto stiamo facendo col calcio nel mio paese, il Qatar». Il 15 dicembre , intanto, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue renderà un parere sulla SuperLega ; non è vincolante, ma la statistica recita che in quattro casi su cinque la Corte, chiamata a pronunciarsi sull’esistenza di un monopolio e di una posizione dominante dell’Uefa, sposa le sue conclusioni. Fonte: Cds

