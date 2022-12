Venerato: “Kadioglu? Il Napoli non ha mai trattato questo calciatore”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. “Kadioglu? “Il Napoli segue soltanto il ragazzo. Non ha mai trattato questo calciatore, è stato suscitato anche fastidio per le dichiarazioni del padre, che ha associato il nome del figlio alla società azzurra. Prezzo e qualità non vanno di pari passo. È un buon giocatore, ma il Napoli non farà l’operazione per questo calciatore ad oggi. Come mi arrivano smentite per Guler, il quale non è mai rientrato nel database del Napoli e nei parametrici tecnici del club, a differenza di Kadioglu. Anche Buchanan è entrato nel database dello scouting azzurro, ha giocato un buon Mondiale, ma se il Napoli dovesse rimpiazzare eventualmente Lozano a giugno, punterebbe su un calciatore di livello decisamente superiore rispetto al canadese”.

Factory della Comunicazione