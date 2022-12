Under 21 tedesco, classe 2002 che sta maturando nell’Udinese nelle mire di Giuntoli

Lazar Samardzic, classe 2002, tedesco e titolare dell’Under 21, sta crescendo in fretta in un club ideale per la maturazioni dei giovani, come l’Udinese. Da due stagioni sta giocando sempre con più continuità mostrando “gamba”, velocità, tecnica e visione tattica. A Luciano Spalletti piace molto e in prospettiva potrebbe un giorno prendere il posto di Piotr Zielinski, anche se rispetto al polacco è più fisico e meno tecnico. Non sarà facile convincere i Pozzo a privarsene. Ma con De Laurentiis c’è stato sempre un dialogo aperto che negli anni ha portato a parecchi affari importanti. Fonte: Gasport

