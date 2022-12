Trombetti: “De Laurentiis? Molto equilibrato, mi sono piaciute le sue parole sulla Juve”

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, è intervenuto a Radio Napoli Centrale e ha parlato anche del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Molte partite di questo Mondiale erano di una noia mortale per lunghi tratti. Le squadre difendono con un doppio pullman e se non hai un giocatore capace di saltare l’uomo puoi rimanere in quella posizione tutta la vita, il calcio diventa di una noia mortale. Bisogna tornare a dare spazio ai giocatori di fantasia. Ieri sera, ad esempio, stavo morendo dal piacere. È stata una cosa sensazionale, in Brasile il calcio non morirà mai, ne sono malati. Brasile e Francia le favorite, ma non dimenticherei la Spagna.

Inghilterra e Portogallo sono una spanna sotto. Anche la Croazia non può essere affrontata a cuor leggero, se quel centrocampo gira non ce n’è per nessuno. La Germania ha buttato un intero Mondiale contro il Giappone, peccando di presunzione. A questo Mondiale, però, sono mancati Osimhen e Haaland.

De Laurentiis? Molto equilibrato, mi sono piaciute le sue parole sulla Juventus. Ha fatto bene nel lasciare l’ultima parola alla giustizia. 4 gennaio? Non piangiamo né preoccupiamoci, facciamo il nostro gioco”.