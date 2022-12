SERIE B FEMMINILE – Data e orario di San Marino Academy-Napoli

Dopo aver vinto per 4-0 contro il Genoa, il Napoli femminile inizia gli allenamenti, in vista della sfida in trasferta contro il San Marino Academy. La squadra di casa ha vinto per 1-4 ad Udine contro il Tavagnacco. La gara si giocherà domenica all’Acquaviva Stadium e fischio d’inizio ore 14,30. La gara verrà trasmessa su elevensport.com

NEXT MATCH: San Marino Academy vs Napoli Femminile

Domenica 11 dicembre / ore 14:30

Acquaviva Stadium / Gualdicciolo

