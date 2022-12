Serie A, i club più indebitati col fisco. Il Napoli al quinto posto

La scadenza del 22 dicembre si avvicina, ma lo scontro sulla rateizzazione delle tasse sospese per i club di Serie A prosegue e non trova ancora soluzione. La Lega chiede la possibilità di spalmare i versamenti su più anni, senza interessi e sanzioni, mentre dal governo spiegano che il calcio va trattato come tutti gli altri settori: e dunque, 3% di multa per accedere al meccanismo delle rate in 5 anni.

Nelle ultime ore, ricorda La Gazzetta dello Sport, il cosiddetto emendamento Lotito (una rateizzazione a costo zero) ha provato a rispondere all’emergenza, ma il ministro dello sport Andrea Abodi, e il governo è con lui, non vuole sposare l’idea di quello che ritiene un privilegio per un settore.

Ricordiamo che i club professionistici – tra Serie A, Serie B e Serie C – devono versare circa mezzo miliardo di tasse. Questi, come riportato da Il Fatto Quotidiano nei giorni scorsi, i più indebitati col fisco:

Inter – 50 milioni di euro Lazio – 40 milioni di euro Roma – 38 milioni di euro Juventus – 30 milioni di euro Napoli – 25 milioni di euro Fiorentina – 15 milioni di euro Milan – 10 milioni di euro

Chiaramente va ricordato che più alti sono gli stipendi, maggiori sono le tasse da pagare, motivo per cui le big guardano inevitabilmente dall’alto di questa graduatoria.

Percentuale e sanzioni a parte, c’è un altro rischio, una questione su cui i club vorrebbero almeno un’apertura di credito per evitare una denuncia dell’Inps per il mancato pagamento. Secondo la Lega va semplificato il meccanismo autorizzativo della rateizzazione. Altrimenti, non pagando entro il 16 febbraio, si rischierebbero sanzioni penali e sportive.

