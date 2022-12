Perillo (Rai): “Messi o Mbappè? Ho una mia preferenza”

Il giornalista della Rai Antonello Perillo è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «Maradona-Messi? Lionel mi perdonerà, ma credo che tra i due ci sia la stessa differenza che c’è tra un Tiziano e un tizio. Battute a parte, Messi è certamente tra i primi dieci giocatori di tutti i tempi. Maradona, ovviamente, è in cima alla classifica. In questi giorni ho anche sentito dire che Mbappé sarebbe il più forte calciatore al mondo in attività; il francese ha doti straordinarie ma io gli preferisco Messi che considero il più maradoniano tra quelli ancora impegnati sul campo. Ritengo sia stato un vero peccato che Kvaratskhelia non abbia potuto partecipare a Qatar 2022 con la sua Georgia; sono convinto che avrebbe stupito il mondo intero con le sue giocate».

