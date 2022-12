Per la difesa costanti contatti tra Napoli e Udinese. Tutto dipende da Juan Jesus

Il Napoli, com’è suo uso e costume, ha sempre nel mirino diversi nomi e altrettanti ruoli, prima poi di scegliere e infine affondare il colpo. Del resto la strategia del d.s. Giuntoli, è sempre questa e non cambierà nei prossimi mesi. Per la difesa c’è da monitorare la situazione di Juan Jesus che ad oggi non ha rinnovato con il club azzurro. Nel caso che in estate dovesse essere ceduto, si punterà su Rodrigo Becao. Tra Napoli e Udinese, del resto i rapporti sono ottimi dal 2014 e non sarebbe una sorpresa, come riporta il Corriere dello Sport, se dovessero fare un altro affare di mercato insieme. Ogni cosa a suo tempo, tutto però dipende da Juan Jesus.

