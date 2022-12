Ore 16,00 – Qatar: Marocco/Spagna, la rivelazione del Mondiale contro il palleggio iberico

Questo pomeriggio all’Education Stadium si giocherà alle ore 16,00 la sfida Marocco-Spagna, valevole per i Mondiali in Qatar. La compagina nord-africana è la rivelazione della manifestazione e punterà sul pressing e la fisicità per contrastare gli iberici. In attacco spazio a Boufal, En Nesyri e Zyeck. Per la squadra di Luis Enrique si punterà sui talenti Gavi e Pedri, mentre in attacco con Morata, Ferran Torres e Olmo sulle corsie esterne.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS