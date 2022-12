MONDIALI QATAR – Portogallo-Svizzera 6-1, niente Cr7 ma è la serata di Gonzalo Ramos

Questa sera si è giocato l’ultimo ottavo di finale dei Mondiali in Qatar tra il Portogallo e la Svizzera. Il c.t. dei lusitani Fernando Santos rinuncia a Cristiano Ronaldo e lancia in attacco il classe 2001 Gonzalo Ramos. Il ragazzo del Benfica riceve palla e batte con un tiro imparabile Sommer. Gli elvetici non riescono a reagire e subiscono il raddoppio, con il colpo di testa di Pepe, che diventa il secondo giocatore più anziano nella storia dei mondiali ai quasi 40 anni. Gli ospiti cercano una reazione con il colpo di testa di Freuler, salva sulla linea Dalot. Nella ripresa arriva la terza rete con Gonzalo Ramos, il poker è di Rafa Guerrero che su assist di Bruno Fernandez batte Sommer. La Svizzera accorcia le distanze con Akanji che mette la palla in rete su azione di corner. La quinta la rete è ancora realizzata da Gonzalo Ramos, mentre nel finale arriva la sesta rete con il tiro a giro di Rafa Leao. L’ingresso di Cr7 serve solo per far felici i tifosi del Portogallo. Ora i lusitani affronteranno ai quarti di finale il Marocco che ha vinto ai rigori per 3-0 contro la Spagna.

Factory della Comunicazione

Portogallo-Svizzera 6-1

Portogallo (4-2-3-1): Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Carvalho, Otavio 7 (28′ st Vitinha); Fernandes 7 (42′ st Leao), Silva 7,5 (36′ st Neves), Felix 7 (28′ st Ronaldo); Ramos 9 (28′ st Horta).

Ct: Santos

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Fernandes, Schaer 4,5 (1′ st Comert), Akanji, Rodriguez; Freuler 5 (9′ st Zakaria), Xhaka; Shaqiri, Sow 5 (9′ st Seferovic), Vargas; Embolo 5,5 (44′ st Jashari).

Ct: Yakin

Arbitro: Ramos

Marcatori: 17′, 6′ st e 22′ st Ramos (P), 33′ Pepe (P), 10′ st Guerreiro (P), 13′ st Akanji (S), 45’+2 st Leao (P)

Ammoniti: Schaer (S), Comert (S)

Espulsi:

Note: recupero 4’+4′

A cura di Alessandro Sacco