Mercato: il Napoli segue un serbo scuola Manchester da 3 anni in serie A

Ivan Ilic è al suo terzo campionato di Serie A, nonostante abbia solo 21 anni. È il classico centrale in mediana, davanti alla difesa, molto efficace in fase passiva e abbastanza lineare nello sviluppo del gioco. Già nel giro della nazionale, e al Mondiale ha anche giocato mezz’ora contro il Brasile. Una buona esperienza per un giovane che a Verona ha mostrato personalità e continuità. Dei profili seguiti forse è quello più vicino a una eventuale operazione, visto che Diego Demme potrebbe decidere di lasciare il Napoli per avere più spazio. Comunque resterà un obiettivo pure in estate. Fonte: Gasport

